Укрзализныця в 2013 году завершит разработку «интеллектуального поезда»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в 2013 году завершить разработку и внедрение системы «интеллектуального» поезда, которая позволит отслеживать местонахождение составов, а также получать и анализировать информацию о состоянии груза и подвижного состава.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления информационных технологий «Укрзализныци» Виктор Мишечкин.

«Окончание создания интеллектуального поезда - это задача на 2013 год. Сейчас главное создать программное обеспечение. Это будет «интеллектуальный поезд», который насыщен оборудованием и системами, позволяющими отслеживать его местонахождение и состояние», - сказал он.

По словам В.Мишечкина, некоторые элементы системы «интеллектуальный поезд» в настоящее время используются в организации скоростного пассажирского движения.

В то же время, внедрить систему «Укрзализныця» планирует, в первую очередь, в администрировании грузовых железнодорожных перевозок.

Напомним, в июле текущего года «Укрзализныця» завершила техническую и программную централизацию всех баз данных систем обработки информации и вычислений и запустила в эксплуатацию единую автоматизированную систему управления грузовыми перевозками АСК ГП УЗ-Е.

В системе АСК ГП УЗ-Е ежесуточно обрабатывается более 650 тыс. запросов. Среднее время обработки сообщений - менее 0,8 секунды на каждом из почти 100 потоков обработки.

На сегодняшний день система АСК ВП УЗ-Е обслуживает более 25 тыс. пользователей 12 хозяйств «Укрзализныци».