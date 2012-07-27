УЗ оптимизирует работу благодаря единой системе контроля перевозок

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена, благодаря внедрению единой автоматизированной

системы контроля грузовых перевозок (АСК ГП УЗ-Е), оптимизировать технологии работы и управления производственным процессом в абсолютно всех хозяйствах железной дороги.

Как сообщил УНИАН первый заместитель начальника Главного управления информационных технологий «Укрзализныци» Виктор Мишечкин, единая информационная система АСК ГП УЗ-Е позволяет, в частности, повысить достоверность информации за счет отмены обмена данными между шестью железными дорогами, повысить достоверность и оперативность расчетов и отчетов, уменьшить количество различных справок за счет концентрации информации в единой информационной базе.

Кроме того, благодаря АСК ГП УЗ-Е коммерческие хозяйства «Укрзализныци» смогут осуществлять переадресовку грузов в пути следования, нарабатывать информацию для проведения маркетинговых исследований, осуществлять контроль за грузовыми, в частности, контрейлерными поездами на всем пути следования.

Кроме того, в сфере транзитных перевозок станции входа и выхода, которые обычно находятся на различных железных дорогах, пользуясь общей информационной базой, смогут непосредственно «видеть» работу друг друга в режиме реального времени.

Введение единой информационной системы будет также способствовать улучшению взаимодействия «Укрзализныци» с грузовладельцами и грузоотправителями за счет упрощения работы с электронными перевозочными документами во внутреннем и транзитном сообщении.

В локомотивном хозяйстве упрощается планирование и обработка маршрутов машинистов, учет работы локомотивов и локомотивных бригад между железными дорогами.

Управления вагонным хозяйством имеют возможность непосредственно видеть состояние вагонного парка (без обмена информацией между железными дорогами) при пересылке неисправных вагонов в ремонт и при учете пробегов вагонов, вследствие чего упрощается контроль над вагонным парком и улучшается точность и оперативность информации относительно сроков и качества ремонтных работ.

«Сегодня и руководство в центре, и железнодорожники на местах осваивают возможности новой системы, в частности, в сфере электронного документооборота, договорной работы, взаимодействия с клиентами грузовладельцами», - подчеркнул В.Мишечкин.

Напомним, в июле текущего года «Укрзализныця» завершила техническую и программную централизацию всех баз данных систем обработки информации и вычислений и запустила в эксплуатацию единую автоматизированную систему управления грузовыми перевозками АСК ГП УЗ-Е.

В системе АСК ГП УЗ-Е ежесуточно обрабатывается более 650 тыс. запросов. Среднее время обработки сообщений - менее 0,8 секунды на каждом из почти 100 потоков обработки.

На сегодняшний день система АСК ВП УЗ-Е обслуживает более 25 тыс. пользователей 12 хозяйств «Укрзализныци».