На станции «Киев-Пассажирский» откроют пункт контроля через границу
13:24, 28 июля 2012Транспорт/Связь
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Кабинет Министров Украины своим распоряжением №511 от 25 июля 2012 года постановил открыть пункт контроля через государственную границу на железнодорожной станции «Киев-Пассажирский».
Текст распоряжения размещен на Правительственном портале.
В соответствии с документом, самостоятельный пункт контроля через государственную границу для международных пассажирских перевозок постоянного функционирования будет работать в круглосуточном режиме.
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