На станции «Киев-Пассажирский» откроют пункт контроля через границу

Кабинет Министров Украины своим распоряжением №511 от 25 июля 2012 года постановил открыть пункт контроля через государственную границу на железнодорожной станции «Киев-Пассажирский».

Текст распоряжения размещен на Правительственном портале.

В соответствии с документом, самостоятельный пункт контроля через государственную границу для международных пассажирских перевозок постоянного функционирования будет работать в круглосуточном режиме.