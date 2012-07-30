ЮЖД вводит электропоезд повышенной комфортности Харьков-Белгород

Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (Россия) отменяет с 1 августа пригородные поезда, которые связывают Харьковскую и Белгородскую области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Южной железной дороги.

В сообщении отмечается, что железнодорожное пригородное сообщение между Харьковской и Белгородской областями осуществляется Государственным предприятием «Южная железная дорога» и Открытым акционерным обществом «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (Российская Федерация) на основании заключенного 30 декабря 2011 года договора. Однако за последнее время Южная железная дорога получила несколько уведомлений от «Пригородной пассажирской компании «Черноземье» о намерении разорвать существующие договорные отношения с 1 августа 2012 года.

“Вчера получено окончательное подтверждение о разрыве договора от генерального директора ОАО «ППК «Черноземье» Виктора Шубина. Согласно его письму, «Черноземье» отказывается от сотрудничества «в связи с недостаточным уровнем компенсаций выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов на пригородные железнодорожные перевозки со стороны Правительства Белгородской области», - сказано в сообщении пресс-центра.

Учитывая, что до 1 августа осталось всего несколько дней, специалисты Южной железной дороги спешно рассматривают новый график движения электропоездов. Планируется, что «белгородские» электрички будут доезжать только до Казачьей Лопани – и возвращаться обратно. Пассажиры, которые привыкли ездить этими поездами в населенные пункты, расположенные до Казачьей Лопани включительно, никаких изменений не почувствуютв отличие от тех, кто добирался электричками до Белгорода или других российских станций этой линии. Вместе с тем, Южная железная дорога с 1 августа планирует назначить электропоезд повышенной комфортности № 816/815, который обеспечит беспересадочное сообщение между Харьковом и Белгородом.