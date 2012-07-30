Турецкий лоукостер Pegasus Airlines с октября начнет полеты из Львова в Стамбул

Турецкая лоукост-авиакомпания Pegasus Airlines намерена с 17 октября начать полеты из международного аэропорта «Львов» в аэропорт им.Сабихы Гьокчен города Стамбул.

Как говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины, рейсы на направлении Львов-Стамбул будут осуществляться 3 раза в неделю.

По информации сайта турецкого авиаперевозчика, стоимость перелета составит 59,99 долларов в одну сторону.

Напомним, на сегодня из международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого осуществляют рейсы 14 иностранных и четыре украинских авиаперевозчика по 22 международным направлениям.

Справка УНИАН. Авиапарк компании Pegasus Airlines насчитывает 43 воздушных судна, в том числе 35 авиалайнеров Boeing 737-800 и 2 авиалайнера Boeing 737-400. Еще 6 самолетов принадлежат дочерней компании Izair.

ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и маршрутной сети. В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса.

Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).

По итогам 2011 года пассажиропоток в аэропорту «Львов» в связи с реконструкцией снизился на 38,39% - до 296,9 тыс. человек.