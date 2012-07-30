ПЖД отменила тендер на привлечение кредита в размере 400 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) отменила тендер на привлечение долгосрочного кредита сроком на 3 года на 400 млн грн.

Как сообщается на сайте госзакупок, на торги было подано меньше двух конкурсных предложений.

Раскрытие тендерных предложений состоялось 23 июля.

Напомним, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.