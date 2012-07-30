Украинские страховщики в январе-мае сократили продажу полисов ОСАГО на 1,1%

Украинские страховые компании по итогам января-мая 2012 года продали 3 млн 448,621 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 1,1% меньше, чем в январе-июне 2011 года (3 млн 486,581 тыс. полисов).

Об этом говорится в сообщении Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, сумма полученных страховщиками страховых платежей от продажи полисов в январе-мае 2012 г. увеличилась на 8,8% по сравнению с январем-маем 2011 года – с 929 млн грн до 1,01 млрд грн. При этом сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями – членами МТСБУ, увеличилась на 20% – с 353,9 млн грн до 424,9 млн грн. Общая сумма страховых выплат (с 2005 года по 31 мая 2012 года, выплаты страховых компаний и фонда защиты пострадавших) составила 3,57 млрд грн.

По данным МТСБУ, в десятку компаний-лидеров по сумме выплаченных страховых возмещений на конец мая 2012 года вошли: НАСК «Оранта», СГ «ТАС», СК «Провидна», СК «АХА Страхование», УАСК «АСКА», УСК «Гарант Авто», СК «Уника», УСК «Княжа», «УПСК», СК «Украинская страховая группа».

По количеству проданных полисов ОСАГО лидируют: НАСК «Оранта», СК «Провидна», СГ «ТАС», «УПСК», СК «АХА Страхование», УСК «Княжа», УАСК «АСКА», СК «Днепроинмед», СК «Лафорт», УСК «Гарант Авто».