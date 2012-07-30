УЗ начала эксперимент по контролю движения поездов в режиме реального времени

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в июле 2012 года начала эксперимент по контролю движения и определению местоположения пассажирских поездов при помощи централизованной системы контроля движения грузовых поездов АСК ГП УЗ-Е.

Как сообщил УНИАН начальник Главного информационно-вычислительного центра «Укрзализныци» (ГИВЦ) Владимир Мурзин, в июле Южная железная дорога начала эксперимент по определению при помощи системы АСК ГП УЗ-Е местонахождения поезда Киев-Харьков в оперативном режиме.

По словам В.Мурзина, система АСК ГП УЗ-Е позволит контролировать прохождение пассажирских поездов по участкам и станциях в режиме реального времени, а также контролировать движение поездов категории Интерсити+ с точностью движения до 30 секунд.

После подключения к системе пассажирских поездов дальнего следования, к системе будут также подключены пригородные поезда.

«Система будет контролировать все грузовые и пассажирские поезда, локомотивы и другую железнодорожную технику, которая выходит на магистральные пути. Скоро под единый контроль будут взяты также все пригородные поезда. Процесс перевозки будет контролироваться в режиме реального времени. Во время с любого уровня входа можно будет получить информацию о состоянии пассажирского поезда или груза», - сказал В.Мурзин.

Напомним, «Укрзализныця» в июле 2012 года подключила в промышленную эксплуатацию на территории всей Украины единую автоматизированную систему контроля грузовых перевозок (АСК ГП УЗ-Е), которая объединила в себе электронные базы данных по всем шести железным дорогам Украины.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в январе-июне 2012 года перевезли 224,74 тонн грузов - на 1% больше, чем в январе-июне 2011 года. Перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте за 6 месяцев 2012 года выросла на 0,7% – до 214 млн пассажиров, в том числе перевозка городской электричкой выросла в 15,3 раза.