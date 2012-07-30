ПЖД недополучила почти 46% компенсации за перевозку льготников

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 6 месяцев 2012 года получила из местных бюджетов 14,3 млн грн компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий, что составляет 56,4% от суммы, начисленной за фактическую перевозку льготников пригородными электропоездами.

Как говорится в сообщении ПЖД, в то же время за 6 месяцев дорога получила компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении на 2,6 млн грн больше, чем годом ранее.

По данным ПЖД, хуже всего рассчитываются с дорогой за перевозку льготников в АР Крым, где перечислено всего 39,7% от суммы необходимой компенсации.

Наилучшая ситуация с расчетами в Запорожской дирекции железнодорожных перевозок, где за перевозку льготников компенсировано 73,9% расходов ПЖД.

Напомним, всего за 6 месяцев 2012 года ПЖД в пригородном сообщении перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 25,331 млн грн.

В первом полугодии 2012 года ПЖД в пригородном сообщении перевезла 3,807 млн пассажиров льготных категорий.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.

Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составили 3,1 млрд грн, что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.