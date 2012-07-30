Поезд протаранил автобус с украинцами в Польше. Погибли 9 человек

Варшава. Польские правоохранители не исключают, что все жертвы сегодняшнего столкновения поезда с микроавтобусом в Лодзинском воеводстве являются гражданами Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал сотрудник полиции, который находится на месте аварии.

"Подозреваем, что все жертвы являются гражданами Украины, но не можем этого подтвердить, пока не будет проведена идентификация тел", - сказал он.

Собеседник агентства заметил, что следователи продолжают работать на месте аварии, добавив, что не все жертвы ДТП имели при себе документы.

Пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства Иоанна Концка сообщила, что окончательно идентифицировать жертв аварии можно будет после узнавания их близкими.

"Это может продолжаться даже несколько дней", - сказала она.

И.Концка заметила, что микроавтобус, в котором ехали украинцы, был зарегистрирован в Польше.

Как сообщал УНИАН, ранее польская полиция сообщала, что большинство жертв сегодняшнего ДТП, в результате которого погибли 9 из 10 пассажиров микроавтобуса, являются гражданами Украины.

По данным правоохранителей, украинцы приехали в Польшу работать на сезонных работах.