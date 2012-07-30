«Укрзализныця» зафиксировала 25 заброшенных грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по состоянию на утро 30 июля 2012 года зафиксировала 25 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) было обнаружено 14 заброшенных поездов или более 850 порожних полувагонов, которые направлялись в Брянск и не были приняты по стыку Зерновое российскими железнодорожниками. Подвижной состав оставлен на станциях Нежин, Казатин-1, Шепетовка, Разино, Бердичев, Винница, Бахмач-Киевский, Конотоп и других.

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) грузовладельцы не приняли и бросили на подходах к станции Кривой Рог из-за ее перегрузки 4 поезда (3 порожних, 1 с известняком).

На Донецкой железной дороге (ДЖД) на подходах к станции Коммунарск не передвигаются 5 грузовых поездов, в том числе 265 вагонов с углем и 48 порожних вагонов

На Одесской железной дороге (ОЖД) брошено 2 состава с порожними полувагонами под погрузку.

В «Укрзализныце» отмечают, что задержки вагонов заказчиков перевозок носят систематический и прогрессирующий характер. В частности, не выполняющих нормы и значительно превышают время пользования вагонами под грузовыми операциями на подъездных путях ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ОАО «Алчевский коксохимический завод», а также на территории стран СНГ.

«Укрзализныця» настаивает на соблюдении норм единого технологического процесса (ЕТП) и требует от грузоотправителей и грузовладельцев своевременного возврата подвижного состава», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Напомним, железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили таким образом более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.