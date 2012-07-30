«Укрзализныця» установила 143 трекера систем спутников навигации

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по состоянию на 30 июля установила на локомотивах 143 трекера систем спутниковой навигации (СНН), позволяющих отслеживать движение подвижного состава на электронной схеме.

Об этом УНИАН сообщил начальник ГП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) Владимир Мурзин.

Он отметил, что всего на локомотивах будет установлено около 2тыс. СНН.

Кроме того, в июле 2012 года в ГИОЦ «Укрзализныци» был установлен телематический сервер обработки информации систем спутниковой навигации (ССН), который получает информацию от установленного на локомотивах оборудования ССН.

В.Мурзин также сообщил, что под новые навигационные системы проводится модернизация 21 локомотивного депо.

В. Мурзин напомнил, что ССН позволит получать в режиме реального времени информацию о местонахождении подвижного состава, в том числе - пассажирских и пригородных поездов, и предоставлять такую информацию пассажирам. В частности, в порядке эксперимента к системе подключен поезд Киев-Харьков.

«Со временем планируется оперативное информирование пассажиров и встречающих о местонахождении поезда и его соблюдение графика. Подобные эксперименты с поездом Киев-Харьков уже проводились на Южной железной дороге. Мы понимаем, что это интересует общественность, поэтому если мы достигнем необходимой полноты и качества данных по пассажирским, а со временем и пригородных поездов - обязательно предоставлять эту информацию гражданам», - сказал В.Мурзин.

Напомним, всего железнодорожники планируют установить на локомотивах около 2 тыс. СНН.