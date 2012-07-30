«АэроСвитом» и МАУ будут перевозить почту

Украинское госпредприятие почтовой связи «Укрпочта» в ближайшие дни подпишет договоры на перевозку почты во внутреннем сообщении с авиакомпаниями «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины» (МАУ) до конца 2012 года.

Как сообщили УНИАН в «Укрпочте», закупка услуг по перевозке почты авиатранспортом производится на основе ежегодного проведения конкурсных торгов и определения победителя, с которым в дальнейшем заключается договор.

Авиатранспортом по территории Украины производится доставка внутренних приоритетных почтовых отправлений, отправлений «Курьерская доставка» и почтовых отправлений, входящих в международные.

В сфере международных почтовых отправлений УГППС «Укрпочта» сотрудничает с авиакомпаниями «АэроСвит», МАУ, KLM CARGO, «Аер Балтик А/S», ООО «Украинские средиземноморские авиалинии» и украинским представительством Республиканского унитарного предприятия «Национальная авиакомпания «Белавиа».

Кроме того, в «Укрпочте» сообщили, что на протяжении 2010-2012 годов госпредприятие расширило сеть магистральных почтовых автомаршрутов, которые позволяют сократить сроки доставки авиапочты, приоритетной почты и отправлений «Курьерская доставка».