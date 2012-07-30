ЮЖД за 2 месяца перевезла на поездах Skoda больше 35 тыс. пассажиров

Южная железная дорога (ЮЖД) за 2 месяца курсирования с 28 мая по 28 июля 2012 года перевезла на скоростных поездах Skoda 35,264 тыс. пассажиров.

Как говорится в сообщении ЮЖД, наибольшее количество пассажиров за два месяца перевез поезд сообщением Днепропетровск-Донецк - 13,629 тыс. пассажиров и 12,328 тыс. пассажиров было перевезено из Донецка в Днепропетровск.

Из Днепропетровска в Харьков отправились 4,677 тыс. пассажиров, обратно — 4,630 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Чешский двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda категории Интерсити состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.

Поезда курсируют между городами Днепропетровск, Харьков и Донецк.

Поезда Skoda приобретены по заключенному в январе 2011 года договору между ЮЖД и компанией Skoda Vagonka на поставку двух межрегиональных двухэтажных электропоездов из шести вагонов каждый на сумму 39,9 млн евро.