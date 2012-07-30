Новая версия троянца Madi нацелилась на Россию и США

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию троянца Madi, обладающую расширенным функционалом, целью которой возможно являются Россия и США. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Лаборатории Касперского».

Как отметили в компании, несмотря на отключение командных серверов вредоносной программы Madi, предназначенной для совершения целенаправленных атак на пользователей в ближневосточном регионе и кражи у них конфиденциальных данных, ее история пока не закончена. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию троянца, обладающую расширенным функционалом. В частности она следит за сайтом VKontakte, а также ищет посетителей страниц, содержащих в названии элементы «USA» и «gov», что может говорить о переориентации злоумышленников на Россию и США.

Одним из важных изменений также является то, что теперь зловред не ожидает «команд» от сервера управления, а сразу загружает на него все украденные данные. Предыдущие версии Madi управлялись из Ирана и Канады. Новый командный сервер троянца также находится в Канаде.

Эксперты «Лаборатории Касперского» провели подробный технический анализ Madi, в котором детально описали функционал троянца, механизм его установки, перехвата нажатия клавиш, взаимодействия с командными серверами, кражи данных, мониторинга коммуникаций, записи аудио-файлов и снятия скриншотов с рабочего слота жертвы. В частности выяснилось, что несмотря на простоту самой вредоносной программы, а также используемых методов социальной инженерии, злоумышленникам удалось заразить компьютеры более 800 жертв, в том числе обладающих конфиденциальной информацией. Madi является ярким примером того, как легкомысленное отношение пользователей к получаемым сообщениям может привести к утере важных данных. В ходе проведения атаки не были использованы ни эксплойты, ни уязвимости нулевого дня, что сделало ее результаты еще более неожиданным для экспертов.

Как сообщал УНИАН, троянец Madi предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к файлам, расположенным на зараженных компьютерах, работающих под управлением ОС Windows. Преступники получают возможность перехватывать электронную почту и мгновенные сообщения, включать микрофон и делать аудио-записи разговоров, следить за нажатием клавиш на клавиатуре, а также делать скриншоты рабочего стола жертвы. По данным экспертов, объем данных, переданных с компьютеров жертв, исчисляется гигабайтами. Для распространения троянца и заражения компьютеров жертв использовались методы социальной инженерии.

Эксперты «Лаборатории Касперского» и израильской компании Seculert установили контроль над серверами управления Madi за счет внедрения sinkhole-маршрутизатора. Это позволило определить более 800 жертв, находящихся в Иране, Израиле и ряде других стран мира, которые были подключены к командным серверам злоумышленников в течение последних восьми месяцев. Полученные данные позволили сделать вывод, что основной целью атак были люди, имеющие отношение к разработке критически важных инфраструктурных проектов Ирана и Израиля, израильским финансовым организациям, студенты инженерных специальностей, а также различные правительственные структуры, действующие на территории Ближнего Востока.

Кроме того, в ходе детального исследования вредоносной программы было выявлено большое количество «отвлекающих» религиозных и политических документов и фотографий, которые были использованы в ходе заражения компьютеров пользователей.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долларов США.