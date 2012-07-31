Пассажирка легковушки оказалась в больнице из-за грубого нарушения водителем ПДД

29 июля 2012 года в 11.20 возле станции Сокаль произошло ДТП с участием легкового автомобиля, водитель которого проигнорировал запрещающие сигналы светофора и выехал на переезд, где его автомобиль был сбит поездом № 6055 сообщением Ковель-Львов.

Как сообщает пресс-служба Львовской железной дороги (ЛЖД), в результате ДТП пассажирка легковушки попала в Сокальский городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом шейного позвонка.

Водитель находится в шоковом состоянии.

Локомотивная бригада и пассажиры поезда повреждений не получили.

В то же время, ЛЖД отмечает, что из-за ДТП два поезда задержались в пути в среднем на час.