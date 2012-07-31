С начала года на ЮЗЖД травмированы 80 человек, из них 55 - смертельно

С начала этого года на Юго-Западной железной дороге травмированы 80 граждан, 55 из которых получили смертельные повреждения.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Житомирской ОГА со ссылкой на данные обособленного подразделения Козятинской дирекции железнодорожных перевозок Юго-Западной железной дороги, по сравнению с прошлогодними показателями, количество пострадавших увеличилось на одного человека. Всего на железных дорогах в Украине за 6 месяцев этого года травмировано 47 человек, 32 из которых - смертельно, на перегонах из 33 травмированных 23 человека погибли.

Только в пределах станций Козятинской дирекции железнодорожных перевозок, проходящей через семь областей - Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую, Ровенскую, Черкасскую и Тернопольскую - с 9-ти травмированных погибли восемь, среди них - молодые люди 1986 и 1992 годов рождения.

"Ситуация с непроизводственным травматизмом на железнодорожном транспорте остается тревожной", - говорится в сообщении.

Согласно материалам служебных расследований, подавляющее большинство несчастных случаев происходит вследствие халатного отношения людей к собственной жизни.