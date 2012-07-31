ЛЖД планирует привлечь кредит на 7 млн долл.

Львовская железная дорога (ЮЖД) намерена привлечь краткосрочный кредит, сроком на 1 год, на сумму 7 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Раскрытие тендерных предложений запланировано на 30 августа 2012 года.

Напомним, государственное территориально-отраслевое объединение «Львовская железная дорога» (ЛЖД) избрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 75 млн долларов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

Львовская железная дорога в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн пассажиров. Перевозки грузов в 2011 году выросли на 12,3% по сравнению с 2010 годом - до 23,07 млн тонн.