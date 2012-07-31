Психологи ПЖД разработали программу подготовки менеджеров нового типа

Психологи Приднепровской железной дороги (ПЖД) разработали программу подготовки из молодых специалистов руководителей нового типа.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, сейчас психологи завершили первый диагностический этап программы, которая охватила 246 выпускников Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта 2010-го и 2011-го годов выпуска.

В ходе диагностического этапа психологи с помощью тестов выявляли у молодых специалистов такие черты, как ответственность за результат и взятые обязательства, лидерское поведение, способность к самостоятельным действиям и решениям, организаторские способности, коммуникативные навыки, ориентация на командную работу и саморазвитие, целеустремленность, нацеленность на достижение результатов.

Второй этап программы предусматривает тренинговую работу с молодыми специалистами по развитию таких способностей.

Тренинги уже прошли в Днепропетровской области, вскоре пройдут в Запорожской области и Крыму.

По словам начальника ПЖД Александра Момота, программа подготовки менеджеров нового типа будет способствовать увеличению производительности труда железнодорожников, а также улучшит объемные и финансово-экономические показатели работы дороги.