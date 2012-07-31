Железные дороги за I полугодие бесплатно перевезли 118 тыс. детей

Железные дороги Украины в рамках благотворительной акции по бесплатной перевозке льготных групп населения за январь-июнь 2012 года бесплатно перевезли более 118 тыс. детей.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, железные дороги бесплатно перевезли 66,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, а также 50,2 тыс. детей-инвалидов всех категорий.

Кроме того, железные дороги бесплатно перевезли 767 детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей и 448 детей погибших шахтеров и железнодорожников.

Справка УНИАН. Акция «Укрзализныци» по бесплатной перевозке детей действует с 2000 года. Этой услугой могут воспользоваться дети до 16 лет, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов всех категорий, детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, детей погибших шахтеров и железнодорожников.

Благотворительная акция распространяется на плацкартные вагоны поездов внутреннего сообщения.