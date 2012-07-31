В порт Севастополь с визитом прибыл корабль ВМФ Китая “Циндао”

В порт Севастополь с неофициальным визитом прибыл эсминец ВМФ Народно-освободительной армии Китая (НОАК) “Циндао”. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре украинских ВМС, в командовании национального флота состоялась протокольная встреча командующего Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Юрия Ільина с командиром похода – заместителем командующего флота Северного моря ВМФ НОАК контр-адмиралом Ян Цзюнфей, командиром корабля – капитаном 1 ранга Ванг Хайджианг и другими должностными лицами.

Ю.Ильин во время беседы отметил, что военное сотрудничество между флотами двух стран началось еще 10 лет назад, и именно визитом китайского корабля “Циндао” в порт Севастополь. Вице-адмирал выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между ВМС ВС Украины и ВМФ Народно-освободительной армии Китая, которое, по мнению командующего, может вобрать в себя не только обмен визитами и подготовку кадров, но и военно-техническое сотрудничество. Он также заверил, что украинские военные моряки сделает все для того, чтобы стоянка корабля в городе была для его экипажа интересной и содержательной. Командующий украинскими ВМС пожелал китайским морякам хорошего отдыха и приятных впечатлений от Севастополя и Крыма.

В свою очередь, контр-адмирал Ян Цзюнфей отметил, что личный состав эсминца “Циндао” после выполнения задач в рамках антипиратской операции рад случаю находиться в Севастополе и у командования Украинского флота. По его словам, в экипаже эсминца с теплотой вспоминают предыдущий визит корабля в порт Севастополь. По мнению контра-адмирала, нынешний заход корабля в порт символизирует продолжение дружбы между нашими странами и военнослужащими, и станет очередным вкладом в дальнейшее укрепление отношений между флотами Украины и Китайской Народной Республики.

Программой визита корабля также предусмотрены посещение китайскими моряками Академии ВМС им. П.С.Нахимова, кораблей Центра морских операций ВМС ВС Украины, обмен визитами между экипажами китайского и украинских кораблей.

Кроме того, как планируется, моряки эсминца «Циндао» осуществят обзорные экскурсии по городу Севастополю, посетят выдающиеся места Крыма.

В свою очередь, жители и гости Севастополя будут иметь возможность посетить эсминец “Циндао” с экскурсиями.

Визит эсминца ВМФ Народно-освободительной армии Китая “Циндао”, который осуществляется согласно Перечня мероприятий военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на июль-август 2012 года, будет продолжаться до 4 августа.