«Укрзализныця» на 31 июля зафиксировала 12 заброшенных грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по состоянию на утро 31 июля зафиксировала 12 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» не приняло к выгрузке 5 поездов, Алчевский коксохимический завод задержал на станции Коммунарск 6 поездов.

Дольше всего под выгрузкой на предприятиях простаивают вагоны с углем, коксом, металлоломом и флюсами.

В ожидании выгрузки вагоны простаивают под таможенными операциями, в ожидании результатов проб анализа качества угля и кокса, из-за недостаточной емкости складских площадей и из-за неудовлетворительного состояния путевых хозяйств предприятий.

В частности, при нормативе использования вагона 71 час ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» задерживает подвижной состав в среднем до 101,97 часа, ПАО «Алчевский меткомбинат» при норме 24 часа держит вагон до 61 часа, ПАО «Авдеевский коксохимзавод» задерживает грузовой подвижной состав на 21 час, ЗАО «Донецькстальметзавод» - на 22,38 часа, АО «Меткомбинат им.Ильича» - на 29 часов.

«Только из-за этих пяти предприятий потери грузовых ресурсов за 6 месяцев 2012 года составили около 30 тысяч единиц грузового подвижного состава. Железнодорожники обеспокоены подобной тенденцией, особенно учитывая постоянные претензии к «Укрзализныце» по несвоевременной и не в полном объеме подаче грузовых вагонов», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в «Укрзализныце» отмечают, что плата за использование вагона, находящегося под операциями погрузки и выгрузки, в десятки раз меньше, чем доходность грузового вагона при перевозке грузов. В результате «Укрзализныця» из-за низких ставок за использование вагона не имеет финансовых рычагов воздействия на ситуацию.

Напомним, по состоянию на 30 июля 2012 года «Укрзализныця» зафиксировала 25 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.