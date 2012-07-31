«Укрзализныця» на 31 июля зафиксировала 12 заброшенных грузовых поездов

16:37, 31 июля 2012
Транспорт/Связь
0

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по состоянию на утро 31 июля зафиксировала 12 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» не приняло к выгрузке 5 поездов, Алчевский коксохимический завод задержал на станции Коммунарск 6 поездов.

Дольше всего под выгрузкой на предприятиях простаивают вагоны с углем, коксом, металлоломом и флюсами.

В ожидании выгрузки вагоны простаивают под таможенными операциями, в ожидании результатов проб анализа качества угля и кокса, из-за недостаточной емкости складских площадей и из-за неудовлетворительного состояния путевых хозяйств предприятий.

В частности, при нормативе использования вагона 71 час ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» задерживает подвижной состав в среднем до 101,97 часа, ПАО «Алчевский меткомбинат» при норме 24 часа держит вагон до 61 часа, ПАО «Авдеевский коксохимзавод» задерживает грузовой подвижной состав на 21 час, ЗАО «Донецькстальметзавод» - на 22,38 часа, АО «Меткомбинат им.Ильича» - на 29 часов.

«Только из-за этих пяти предприятий потери грузовых ресурсов за 6 месяцев 2012 года составили около 30 тысяч единиц грузового подвижного состава. Железнодорожники обеспокоены подобной тенденцией, особенно учитывая постоянные претензии к «Укрзализныце» по несвоевременной и не в полном объеме подаче грузовых вагонов», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в «Укрзализныце» отмечают, что плата за использование вагона, находящегося под операциями погрузки и выгрузки, в десятки раз меньше, чем доходность грузового вагона при перевозке грузов. В результате «Укрзализныця» из-за низких ставок за использование вагона не имеет финансовых рычагов воздействия на ситуацию.

Напомним, по состоянию на 30 июля 2012 года «Укрзализныця» зафиксировала 25 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter