Пассажиры поврежденного «Украинского экспресса» Донецк-Киев получат денежную компенсацию

Пассажиры скоростного межрегионального поезда

«Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem, сломавшегося 31 июля на маршруте Донецк-Киев, получат компенсацию разницы стоимости проезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), пассажиры «Украинского экспресса» были пересажены в вагоны с сидячими местами поезда №180 производства Крюковского вагонзавода, следовавшего по маршруту Киев-Полтава.

Пассажирам, которые обратятся в кассы на вокзале Киева, будет выплачена компенсация разницы стоимости проезда на поезде №180.

Прибытие поезда в Киев ожидается в 16.10, в то время как согласно расписанию «Украинский экспресс» должен был прибыть в Киев в 13.10.

Напомним, скоростной межрегиональный поезд №152 класса Интерсити+ «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem, следовавший по маршруту Донецк-Киев, остановился неподалеку от Полтавы около 11.00.

Пассажиры поезда были пересажены в поезд №180, который возобновил движение около 12.00.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км в час и более при допустимой скорости до 200 км в час. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem.

Поезда Skoda относятся к классу Интерсити.