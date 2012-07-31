Объем инвестиций «Укртелекома» в 1-м полугодии составил 617 млн грн

Объем капиталовложений, освоенных «Укртелекомом» в 1-м полугодии 2012 года, составил почти 617 млн грн. Об этом сообщается в отчете компании, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом объем капиталовложений за счет собственных средств составил более 537 млн грн, за счет товарного кредита и финансового лизинга – более 79 млн грн.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%.

Доход компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн грн.

«Укртелеком» по итогам января-июня 2012 года получил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 124,5 млн грн.