До конца августа завершат работы по строительству Центра обслуживания скоростных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена до конца августа завершить основные работы по строительству Центра по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов на базе депо станции Дарница в Киеве.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», на станции Дарница с начала курсирования межрегиональных электропоездов начал работу современный автоматический вагономоечный комплекс, в котором мойка вагонов осуществляется в то время, когда электропоезд на малой скорости проезжает через моечную установку.

В настоящее время завершаются работы по строительству ремонтно-экипировочного цеха, где обслуживание электропоездов будет осуществляться одновременно на трех уровнях.

На первом уровне будут осматривать ходовые части поезда, на втором уровне будет осуществляться осмотр подвагонного оборудования, уборка салонов поезда с помощью пылесосов и дезинфекция санузлов.

На третьем уровне будет осматриваться кровельное оборудование - токоприемники, главные выключатели, разрядники, изоляторы, фильтры системы кондиционирования.

До конца 2012 года ремонтно-экипировочный цех будет оснащен оборудованием для демонтажа колесных пар и тележек. Эти работы завершат первый этап создания Центра.

На втором этапе будет построен цех по выполнению капитального ремонта и отделения по ремонту основного оборудования. В частности, во время капитального ремонта с электропоезда основное оборудование (тележки, колесные пары, тяговые электродвигатели, трансформаторы, компрессоры) будет сниматься и перемещаться в ремонтные отделения, где будет осуществляться его диагностика, ремонт, настройка и испытание.

По словам генерального директора «Укрзализныци» Владимира Козака, на базе Центра технического обслуживания межрегиональных электропоездов в Дарнице впервые в Украине будет осуществляться одновременно техническое обслуживание различных частей поезда.

Кроме того, в цехе не будут использоваться маневровые локомотивы - электропоезд будет двигаться самостоятельно по специально смонтированным контактным рельсам, через которые будет осуществляться питание электропоезда высоким напряжением.