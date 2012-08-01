ЮЖД в 1-м полугодии увеличила среднесуточную нагрузку на 12%

Южная железная дорога в январе-июне 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличила среднесуточную нагрузку на 12% (на 8,6 тыс. тонн) - до 84 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, в 1-м полугодии т.г. в среднем в сутки нагружалось 1 333 вагона, что на 10,6% (на 128 вагонов) больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В целом, за 6 месяцев т.г. было нагружено 15,3 млн тонн – на 1,64 млн тонн больше прошлогоднего уровня.

За отчетный период среднесуточная выгрузка на ЮЖД увеличилась на 14% - до 796 вагонов.