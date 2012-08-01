Пассажирам сломавшегося Hyundai компенсировали разницу стоимости проезда

48 из 128 пассажиров поезда «Украинский экспресс» №152 Донецк-Киев категории Интерсити+, который сломался во вторник, 31 июля, на маршруте Донецк-Киев, получили компенсацию разницы стоимости проезда на общую сумму 4,83 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железных дорог Украины («Укрзализныця»), для выплаты пассажирам разницы стоимости проезда на вокзале ст. Киев-Пассажирский 31 июля в оперативном режиме работали 5 касс.

Всего на «Украинский экспресс» Донецк-Киев на 31 июля было продано 128 билетов.

«Укрзализныця», Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) и корейские специалисты работают над тем, чтобы в дальнейшем отказов устройств не возникало. Каждый случай задержек поезда Интерсити + детально анализируется техническими экспертами и осуществляется работа по устранению выявленных недостатков», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Напомним, 31 июля по техническим причинам пассажиры скоростного межрегионального электропоезда № 152 Донецк-Киев категории Интерсити +, из-за поломки поезда в районе Полтавы, были доставлены в Киев с задержкой на 2 часа 50 мин. на поезде №180 сообщением Киев-Полтава.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem.

Поезда Skoda относятся к классу Интерсити.