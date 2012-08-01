ПЖД за 7 месяцев увеличила перевозку зерна на 44%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 7 месяцев 2012 года увеличила перевозку зерна на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 870,3 тыс. тонн зерна

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в частности, на экспорт в январе-июле т.г. было перевезено 791,2 тыс. тонн зерна - на 76,4% больше, чем за 7 месяцев 2011 года.

Справка УНИАН. Зерно на экспорт, в основном, проходит через порты и припортовые станции Одесской и Приднепровской железной дороги - Мекензиевы Горы (313,1 тыс. тонн), Одесса-Порт (177,9 тыс. тонн), Николаев-Грузовой (95,7 тыс. тонн), Черномор ТИС (67,7 тыс. тонн) и другие.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3 200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.