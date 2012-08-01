ЮЖД увеличила выручку от грузовых и пассажирских перевозок на 35%

Южная железная дорога в январе-июне 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличила выручку от грузовых перевозок, пассажирских перевозок и подсобно-вспомогательной деятельности на 35,3% (на 690,1 млн грн) – до 2,65 млрд грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Также сообщается, что ЮЖД в январе-июне 2012 года мобилизировала в государственный бюджет Украины 186,9 млн грн, в том числе налога на добавленную стоимость - 7,4 млн грн, налога на прибыль - 166,9 млн грн.