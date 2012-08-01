ЮЖД в 1-м полугодии отремонтировала 1331 грузовой вагон

Южная железная дорога в январе-июне 2012 года плановыми видами ремонта отремонтировала 1331 грузовой вагон.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

В том числе 1236 вагонов отремонтированы деповским ремонтом и 95 вагонов капитальным ремонтом. Расходы на проведение работ составили почти 36,1 млн грн.

Грузовые вагонные депо ЮЖД в 1-м полугодии также отремонтировали 464 единицы путевой железнодорожной техники. Расходы на проведение работ составили почти 6,1 млн грн. В том числе деповским ремонтом отремонтировано 391 единиц техники (расходы – 4,9 млн грн). Капитальным ремонтом отремонтировано 73 единицы железнодорожной техники (расходы – 1,2 млн грн).

В структурных подразделениях службы пригородных пассажирских перевозок ЮЖД согласно плану ремонта основных фондов отремонтировано 810 электросекций и 38,5 дизель-поездов. Расходы на проведение работ составили 19,7 млн грн.

Также в первом полугодии ЗАО «Киевский электро-вагоноремонтный завод» выполнил капитальный ремонт 5 электросекций (расходы – 15,9 млн грн).