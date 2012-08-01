ЮЖД отремонтировала 223 пассажирских вагона на 27,2 млн грн

Южная железная дорога в январе-июне 2012 года в условиях пассажирских вагонных депо отремонтировала 223 вагона, затратив на проведение работ 27,2 млн грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

В том числе деповским ремонтом отремонтировано 135 вагона (затраты – почти 10,2 млн грн), капитальным ремонтом первого объема – 82 вагона (затраты 12,3 млн грн), капитальным ремонтом второго порядка – 6 вагонов (затраты – 4,7 млн грн).

Кроме этого, Днепропетровским ТРЗ, Запорожским ЭРЗ и локомотивными депо выполнен ремонт 753 единиц локомотивов и подвижного состава (затраты – 101,6 млн грн).

По путевому хозяйству выполнены работы по ремонту основных средств на сумму 80,6 млн грн и модернизации основных средств на сумму почти 1,2 млрд грн. В том числе капитальный ремонт 14 км путей (затраты 12,9 млн грн), модернизация 8 км колеи (затраты – 54,1 млн грн), средний ремонт 31,57 км пути (затраты – 5,2 млн грн), комплексно-оздоровительный ремонт 42 км путевого хозяйства (затраты – 1,1 млн грн), замена стрелочных переводов 17 старогодными комплектами (затраты – 3,1 млн грн) и 39 новыми комплектами (затраты – 35,6 млн грн).

В 1-м полугодии ЮЖД также выполнила следующие работы: электрифицировала участок Полтава-Красноград-Лозовая; реконструировала ремонтно-экипировочного депо Харьковского вагонного участка для технического обслуживания межрегиональных поездов; внедрила программно-аппаратные комплексы с персональными компьютерами на станциях Лазорки, Вилы, Лубны, Солоницкая, Тарнавщина, Кибинци, Миргород; перешла на единую автоматизированную систему ввода и выдачи предупреждений на поезда уровня Укрзализныци (АС ВВП-Е); внедрила страхующий прибор для выполнения работ на крыше вагонов в помещении капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов ВЧД Гребинка; изготовила универсальное устройство для контроля электрических цепей электровозов в ТЧ Основа; внедрила АРМ ТЧТех в локомотивных депо дороги Основа, Лозовая, Харьков-Сорт, Полтава, Кременчуг, Смородино; внедрила електродомкраты грузоподъемностью 160 тонн для ВЧД Харьков-Сорт и Основа и др.