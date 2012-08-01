Введение фотофиксации нарушений на дорогах снизит аварийность - ГАИ

Введение автоматической фотофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) снизит аварийность на дорогах.

Как сообщает корреспондент УНИАН об этом заявил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности начальника Департамента ГАИ МВД Украины Владимир Резников.

"Если мы внедрим в Украине фотофиксацию (нарушений ПДД - УНИАН), нам удастся уменьшить количество пострадавших в автопроисшествиях. Страны ЕС, Россия, Беларусь такие системы (фотофиксации) имеют. Сегодня только Украина не имеет фотофиксации, остальные работают в этом направлении, что содействует уменьшению аварийности", - подчеркнул В.Резников.

Он также сообщил, что при использовании системы "Визирь", в 2009-2010 гг. было зафиксировано уменьшение аварийности на дорогах, однако затем Конституционный Суд признал незаконным наложение штрафов на основании данных этой системы.

Как объяснил В.Резников, соответствующая статья была помещена в Общую часть Кодекса об админправонарушениях, тогда как способы наказания (штрафы) определяет Особая часть кодекса. В этой связи Конституционный Суд поручил Верховной Раде привести законодательство в соответствие с правовым полем. С этой целью в парламенте зарегистрирован законопроект №5220, который регламентирует использование данных системы фотофиксации нарушений ПДД для наложения штрафа на собственника автомобиля. При этом, подчеркнул В.Резников, законопроектом предлагается взымать штрафы в минимальных размерах.

"По своим техническим характеристикам выполнять функцию фотофиксации могут приборы, используемые в России или Беларуси - "Арена" или "Крыс". В Украине стоимость одного такого комплекса - около 200 тыс. грн", - сказал он.

В настоящее время в Управлении ГАИ Киева находится два таких комплекса, и после вывода о защищенности информации с такого комплекса они будут использоваться сотрудниками ГАИ, но не в автоматическом режиме.