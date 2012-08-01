ЮЖД уменьшила перевозку пассажиров в пригородном сообщении на 0,4%

Услугами Южной железной дороги в пригородном сообщении в январе-июне 2012 года воспользовались 29,3 млн пассажиров – на 0,35% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Из общего количества перевезенных в пригородном сообщении пассажиров 77% (около 22,6 млн человек) составляют пассажиры льготных категорий.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3 000 км, развернутая длина главных путей превышает 4 000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.