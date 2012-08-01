ЮЖД в 1-м полугодии получила 13% компенсации за перевозку студентов вузов и ПТУ

Южная железная дорога в январе-июне 2012 года получила от Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины 1,8 млн грн компенсации за перевозку студентов высших учебных заведений и профессионально-технических учебных заведений – 13% необходимой суммы.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

По результатам отчетности за 1 полугодие 2012 года в целом по железной дороге перевезено 1,33 млн студентов. Необходимая сумма компенсации за их перевозку составляет почти 14 млн грн.

В ЮЖД отметили, что за аналогичный период прошлого года Минобразования компенсировало также 13% необходимой суммы за перевозку студентов. Так, за 6 месяцев 2011 года было перевезено 1,5 млн студентов, компенсировано 1,96 млн грн при необходимой компенсации в 15,2 млн грн.