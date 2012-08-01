ЮЖД в 1-м полугодии получила 45% компенсации за бесплатные пригородные перевозки

Южная железная дорога в январе-июне 2012 года получила от местных органов самоуправления 12,76 млн грн компенсации за перевозку бесплатных пассажиров в пригородном сообщении – 45% необходимой суммы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

За 6 месяцев ЮЖД в пригородном сообщении перевезла почти 5,77 млн бесплатных пассажиров. За их перевозку местные органы власти должны были компенсировать 28,3 млн грн.

На сегодня ЮЖД заключила 47 договоров с администрациями различных уровней на 2012 год по возмещению средств за бесплатные перевозки граждан, имеющих право на льготы железнодорожным транспортом. В том числе 21 договор на общую сумму почти 17,4 млн грн и 26 договоров без указания сумм.

Сумма субвенции, предусмотренной в местных бюджетах на 2012 год для этих целей, составляет 25,9 млн грн. В то же время потребность ЮЖД на компенсацию проезда бесплатных пассажиров составляет 69,7 млн грн.

В ЮЖД подчеркнули, что при существующей системе проведения расчетов с обл- и райадминистрациями убытки за льготные перевозки отдельных категорий граждан в полном объеме не компенсируются. Кроме того, полностью отсутствует финансирование на перевозку детей в возрасте от 6 до 14 лет, поскольку в государственном бюджете не предусматриваются такие компенсации железным дорогам.