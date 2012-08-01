Начальник Измаильского порта Фуртатов подал в отставку - источник

Исполняющий обязанности начальника Измаильского морского торгового порта Юрий Фуртатов, который год занимал этот пост, подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщили УНИАН в Измаильском морском торговом порту.

По словам источника, уход Ю.Фуртатова связывают с ухудшением производственных показателей работы Измаильского порта в текущем году.

На июльской встрече с местными портовиками председатель профсоюзного комитета ГП «ИзмМТП» Александр Шубин констатировал, что «коллективный договор между администрацией и профкомитетом порта выполняется, а имеющиеся проблемы на предприятии являются следствием беспрецедентного падения грузопотоков по всем портам Дуная».

По предварительной информации, Ю.Фуртатов возглавит в ближайшее время Севастопольскую стивидорную компанию «Авлита», входящую в состав холдинга «Портинвест» (группа СКМ).

Однако заместитель руководителя пресс-службы ИзмМТП Александр Димитров в беседе с корреспондентом УНИАН не опроверг и не подтвердил факта подачи заявления об отставке начальника порта, сказав: «Пресс-служба такой информацией пока не располагает».

Как сообщал УНИАН, Ю.Фуртатов до официального представления 12 июля 2011 года в качестве и.о. начальника ИзмМТП работал главным инженером Южненского морского торгового порта, а 7 октября минувшего года приказом главы Мининфраструктуры Украины назначен начальником этого госпредприятия.

По данным Министерства инфраструктуры, за пять месяцев 2012 года Измаильский МТП сократил переработку грузов на 46,4% - до 1,372 млн. тонн