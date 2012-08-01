Соцсеть «Одноклассники» запустила «тревожную кнопку» для детей

Социальная сеть «Одноклассники» запустила уникальную для социальных сетей услугу – «тревожную кнопку» для детей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Mail.Ru.

Каждый пользователь «Одноклассников» в возрасте до 13 лет при получении личного сообщения сможет пожаловаться в службу поддержки социальной сети, нажав специальную «тревожную кнопку». Данная кнопка будет располагаться в личных сообщениях в виде слова «пожаловаться». В случае ее нажатия сообщение, присланное ребенку, автоматически будет уходить в службу поддержки. Если сообщение носило вредный для ребенка характер, то пользователь, отправивший его, будет проверяться на наличие подобных рассылок и блокироваться при необходимости.

Как отметил вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Социальные сети» Илья Широков, «мы хотим достичь того, чтобы родители и дальше не беспокоились, что дети могут наткнуться в «Одноклассниках» на какой-либо вредоносный контент».

В пресс-службе отмечают, что специально для защиты детей в «Одноклассниках» невозможно осуществить поиск профилей пользователей моложе 18 лет, а также функционирует автоматический «цензор», который запрещает поиск по нескольким десяткам тысяч слов. При этом в штате «Одноклассников» есть специальные модераторы, которые ведут проактивную работу по поиску и удалению аккаунтов, групп, сообщений, фотографий оскорбительного характера. Поиск данного контента осуществляется как в автоматическом режиме, так и вручную. Кроме того, в «Одноклассниках» эффективно работает уникальный инструмент – сервис «Модератор Одноклассников» (входит в ТОП самых популярных приложений, наряду с играми, подарочками и открытками). Приложением сегодня пользуется около 13 миллионов пользователей, чтобы самостоятельно удалять контент, не соответствующий правилам социальной сети.

Справка УНИАН. Проект «Одноклассники», проект Mail.Ru Group, - самая известная российская социальная сеть по данным ФОМ. По данным Liveinternet, дневная аудитория сайта составляет более 30 млн человек.

Mail.Ru Group - ведущий игрок русскоязычного сегмента сети, входит в ТОП-5 крупнейших в мире интернет-компаний. Годовая выручка компании в 2011 году составила 515,4 млн долл. Компании принадлежат две из трех крупнейших русскоязычных социальных сетей - «Одноклассники» и «Мой Мир».