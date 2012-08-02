Аэропорты Украины в июне увеличили пассажиропоток на 25%

Аэропорты Украины в июне 2012 года увеличили пассажиропоток на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,545 млн пассажиров.

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры Украины, в то же время за январь-май 2012 года объем пассажирских перевозок через украинские аэропорты увеличился на 15%.

«Можно сделать расчеты, что увеличение перевозок связано с дополнительными перевозками болельщиков Евро-2012 в Украине. Поэтому ориентировочно 200 тыс. пассажиров - это футбольные болельщики, которые воспользовались услугами авиационного транспорта во время проведения чемпионата Евро-2012 в Украине без учета данных по пассажирским перевозкам за 1 и 2 июля 2012 года», - сообщили в Мининфраструктуры.

Кроме того, в министерстве отмечают, что пассажиропотоки через 5 аэропортов принимающих игры чемпионата городов выросли, по предварительным данным, за июнь 2012 года на 31,8% - до 1,257 млн пассажиров. В частности, международный аэропорт «Борисполь» в июне 2012 года обслужил на 15,1% пассажиров больше, чем в июне 2011 года, МА «Донецк» - на 66,3%, МА «Львов» - в 3,2 раза, МА «Харьков» - в 2,6 раза, МА «Киев» (Жуляны) - на 63,6%.

Справка УНИАН. По данным Госстата Украины, в январе-июне 2012 года пассажирские перевозки авиатранспортом Украины выросли на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 3,5 млн пассажиров.