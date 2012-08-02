Ограничение движения на Почтовой площади будет минимальным, заверяют в КГГА

Ограничение движения транспорта на Почтовой площади во время ее реконструкции будет минимальным, заверяют в Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, согласно распоряжению, подписанному в связи с началом строительства развязки, на площади будет частично ограничено движение автотранспорта.

Так, с 27 августа будет частично ограничено движение автомобилей по Набережному шоссе на участке от моста Метро до Боричева спуска.

А уже через несколько дней планируется сузить проезжую часть в районе Речного порта до 15 метров. Таким образом, для движения транспорта оставят 4 полосы (по две в оба направления), шириной 3,75 м каждая, отметили в КГГА.

Главное управление транспорта и связи, при необходимости, предусматривает внесение изменений в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта в пределах Почтовой площади, добавили в пресс-службе.

А уже весной следующего года, как ожидается, на Почтовой площади заработает новая современная развязка, призванная решить проблему постоянных заторов в центре города, подчеркивается в сообщении.