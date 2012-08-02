ЕС предусмотрел 22 млн евро на реформу транспорта в восточных странах-соседях

ЕС предусмотрел 22 млн евро на реформы транспортной отрасли и защиту окружающей среды в восточных странах-соседях.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

«Европейская комиссия приняла первую часть нынешней Региональной программы действий для восточных стран-соседей. Она нацелена на защиту окружающей среды и развитие транспорта восточных соседей ЕС, в частности Украины. Бюджет первой части – 22 млн евро», - говорится в сообщении.

По данным Представительства ЕС, в экологической сфере программа будет побуждать страны-партнеры развивать зеленую экономику и экологическое хозяйство, поддерживая стабильное и гармоничное с окружающей средой производство и потребление. Также она имеет целью усилить защиту лесов через поддержку выполнения законодательства в сфере лесного хозяйства.

В транспортной отрасли Программа будет сосредоточиваться на поддержке стран «Восточного партнерства» и Центральной Азии в имплементации Регионального плана действий по безопасности на дорогах; его цель – сделать дорожную инфраструктуру более безопасной для транспортных средств и водителей.

Финансирование Региональной программы действий на 2012 год для стран «Восточного партнерства» будет осуществляться через Европейский инструмент соседства и партнерства. Ожидается, что поддержка в рамках Программы будет оказываться несколькими траншами.

22 млн евро, предоставленные в первой части, пойдут на: Проект по поддержке выполнения законодательства и управления в лесном хозяйстве стран Европейской политики соседства и России (FLEG East II) – 9 млн евро; Проект по повышению экологичности экономик «Восточного партнерства» (EAP-GREEN) - 10 млн евро; Реализация регионального плана действий по дорожной безопасности в восточных соседях и в Центральной Азии (TRACECA) – 3 млн евро.