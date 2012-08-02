Глобальный выход Windows 8 состоится в октябре

Корпорация Microsoft объявила, что запускает операционную систему Windows 8 в производство, что является последним этапом на пути выпуска этой ожидаемой операционной системы в октябре т.г.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Майкрософт Украина».

Как отметили в компании, этот шаг свидетельствует о том, что разработка программного кода завершена, а также учтены отзывы пользователей и разработчиков, которые тестировали продукт с момента выхода первых версий в сентябре прошлого года.

Производители получают возможность подготовить свои продукты к моменту глобального выхода Windows 8 в октябре. Разработчики, ИТ-профессионалы и партнеры получат доступ к финальной версии операционной системы уже в этом месяце.

С 15 августа разработчики, которые создают приложения для Windows 8, смогут загрузить финальную версию Windows 8 через подписку MSDN, и могут посетитьWindows Dev Center, чтобы получить доступ к финальной сборке VisualStudio 2012. С этой же даты ИТ-профессионалы, которые тестируютWindows 8 в организациях, смогут получить доступ к финальной версии Windows 8 через подписку TechNet. 16 августа клиенты с действующим договором Microsoft Software Assurance для Windows смогут загрузить версию Windows 8 Enterprise черезVolume License Service Center (VLSC), что позволяет тестировать и начинать разворачивать Windows 8 Enterprise в компаниях и организациях. Также с этой даты партнеры Microsoft – члены Microsoft Partner Network смогут получить доступ к Windows 8. 20 августа доступ к Windows 8 получат Microsoft Action Pack Providers (MAPS) – партнеры корпорации, обслуживающие предприятия малого и среднего бизнеса. 1 сентября клиенты, использующие преимущества Volume License, но без договора Software Assurance, смогут приобрести Windows 8 через реселлеров Microsoft Volume License.

Windows 8 станет доступной пользователям с 26 октября. В это же время пользователи Windows смогут обновить операционную систему на Windows 8 за 39.99 долл., а в случае покупки сейчас компьютера с предустановленной Windows 7 пользователи смогут обновиться до Windows 8 Pro за 14.99 долл. Те, кто хочет попробовать новую операционную систему сейчас, все еще могут загрузить обзорную версию Windows 8 Release Preview на сайте компании.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.