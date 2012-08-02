Железные дороги в июле ежесуточно нагружали 1,08 млн тонн грузов

Ежесуточная погрузка на железных дорогах Украины в июле 2012 года составила 1,079 млн тонн - на 1,9% больше, чем в июле 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), ежесуточная нагрузка, в частности, выросла на Приднепровской железной дороге (ПЖД) - на 8,3%, на Южной железной дороге (ЮЖД) - на 7,9%, на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) - на 10%, на Львовской железной дороге (ЛЖД) - на 2,7%.

В июле 2012 года в среднем за сутки выгружалось более 16,1 тыс. вагонов - на 0,7% больше, чем годом ранее.

В июле 2012 года один вагон в среднем находился в обращении 6,19 суток. Оборот груженого вагона в июле 2012 года составил 2,94 суток - на 0,3% больше планового задания.

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили, что в июле 2012 года среднесуточный пробег локомотива составил 479 км - на 3,5% больше, чем годом ранее.

Среднесуточная производительность локомотива составила 1359 тыс. т/км брутто - на 4,5% больше, чем в июле 2011 года.

Напомним, ежесуточная погрузка на железных дорогах Украины за 6 месяцев 2012 года составила 1,014 млн тонн, что составляет 99,8% от уровня аналогичного периода 2011 года.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.