Харьковский метрополитен с 1 сентября изымает из обращения жетоны

Харьковский метрополитен с 1 сентября окончательно изымает из обращения жетоны.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на КП «Харьковский метрополитен».

С осени для оплаты проезда в метро будут использоваться только бумажные билеты и бесконтактные карты. Харьковчан, у которых есть жетоны, просят использовать их до 1 сентября.

При этом, как передает корреспондент УНИАН, на станциях метрополитена появились объявления: «С 1 сентября 2012 года на станциях метрополитена прекращается оплата за проезд при помощи жетонов. Просим использовать жетоны до указанного срока».

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен состоит из трех линий, эксплуатационная протяженность которых достигает около 38,1 км. Харьковское метро насчитывает 29 станций. Владельцем метрополитена является коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен».