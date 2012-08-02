Кабмин утвердил соглашение с РФ по Азовскому морю и Керченскому проливу

Кабинет министров Украины утвердил Соглашение с правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанное 20 марта 2012 года в Москве.

Соответствующее постановление Кабмина №694 принято на заседании правительства в среду, 1 августа.

Напомним, Украина и Россия договорились провести осенью 2012 года Третье заседание российско-украинской Смешанной комиссии по морскому судоходству и обсудить обеспечение безопасности судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

В частности, стороны планируют обсудить вопросы взаимодействия ответственных служб в обеспечении безопасности судоходства в Азовском море, организацию регулирования движения судов в период ледовой навигации. Также планируется обсудить возможность совместного использования речных информационных систем Украины и России, и проект Меморандума об интеграции национальных систем мониторинга судоходства и автоматизированных идентификационных систем (АИС) в регионе Черного моря, подписание которого планируется в ближайшее время.

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