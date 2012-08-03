ПЖД до конца года подготовит участок Синельниково-1 – Запорожье-1 к скоростному движению

Приднепровская железная дорога (ПЖД) планирует до конца 2012 года завершить работы по подготовке участка Синельниково-1 – Запорожье-1 к внедрению скоростного движения.

Как сообщили УНИАН в ПЖД, стоимость работ составляет 82 млн грн.

На участке Синельниково-1 – Запорожье-1 планируется модернизировать 15,2 км пути, капитально отремонтировать 2 км, среднему и комплексно-оздоровительному ремонту подвергнуть 77 км пути, заменить на новые 16 комплектов стрелочных переводов.

Работы на участке Синельниково-1 — Запорожье-1 начались после запуска в конце мая 2012 года скоростных электропоездов Skoda по маршруту Днепропетровск-Донецк-Харьков.

В ПЖД также сообщили, что участок Синельниково-1 — Запорожье-1 может войти в скоростной коридор, который будет организован в направлении Крыма. В то же время, на сегодня сроки реализации проекта такого коридора не определены.

Напомним, движение межрегиональных скоростных поездов Skoda на ПЖД открыто 28 мая 2012 года. Общая стоимость работ на участке ускоренного движения Лозовая – Павлоград-1 – Синельниково-2 – Днепропетровск составила почти 133 млн грн.

Ежедневно в сообщении Днепропетровск - Донецк, Днепропетровск - Харьков и обратно курсируют по 2 скоростных поезда, которые за 2 месяца перевезли более 35 тысяч пассажиров.