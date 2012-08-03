Железные дороги Украины сохранили погрузку на уровне 218 млн тонн грузов

Железные дороги Украины в январе-июле 2012 года погрузили 218,013 млн тонн грузов — на 0,1% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), ежесуточная погрузка в течение 7 месяцев составила в среднем 1,024 млн тонн грузов - на 0,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По данным «Укрзализныци», в частности, Приднепровская железная дорога (ПЖД) увеличила ежесуточную погрузку на 1,8%, Южная железная дорога (ЮЖД) - на 9,7%, Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) - на 11,8%.

В течение января-июля 2012 года в среднем за сутки выгружалось более 15,946 тыс. вагонов — на 1,2% меньше, чем годом ранее.

В среднем один вагон находился в обращении 6,17 суток, оборот груженого вагона составил 3,01 суток.

Простой вагонов под одной грузовой операцией за 7 месяцев составлял в среднем 35,12 часа - на 1,8% больше, чем в январе-июле 2011 года.

Среднесуточный пробег локомотива в январе-июле 2012 года составил 481 км - на 2,3% больше, чем годом ранее.

Среднесуточная производительность локомотива за 7 месяцев 2012 года составила 1379 тыс. т/км брутто — на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ежесуточная погрузка на железных дорогах Украины в июле 2012 года составила 1,079 млн тонн - на 1,9% больше, чем в июле 2011 года.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.