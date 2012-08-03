Тормозной путь скоростного «Украинского экспресса» составляет 1-1,5 км

Тормозной путь скоростного межрегионального поезда «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem составляет 1-1,5 км, поэтому железнодорожники призывают граждан ответственно относиться к собственной безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

По словам первого заместителя начальника Главного управления безопасности движения Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимира Крота, «Украинский экспресс» со скоростью 160 км/ч преодолевает расстояние в один километр за 22,5 секунды.

«Если пешеход увидит поезд на расстоянии 500 метров, у него есть только 11 секунд, чтобы успеть перейти рельсы. Ни один поезд не сможет резко затормозить и остановиться, ведь поезда имеют большой тормозной путь», - сказал он журналистам.

В.Крот отметил, что «обычно человек не в состоянии определить «на глаз», через сколько секунд скоростной поезд приблизится к пешеходу на железнодорожном пути или к автомобилю, который пытается выехать на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора».

В.Крот сообщил, что железнодорожная инфраструктура подготовлена к обеспечению безопасности в условиях скоростного железнодорожного движения.

«К скоростному движению мы подготовили пути, контактные сети, тяговые подстанции, устройства автоматической блокировки и электрической централизации, модернизировали и подготовили платформы, 43 переезда перевели в категорию с дежурным. Фактически все переезды, где скорость более 120 км /ч, мы перевели в категорию с дежурным, а те, где скорость не достигает 120 км/ч, оборудовали звуковой сигнализацией. Таким образом, инфраструктура полностью готова, и над этим мы работали полтора года», - сказал он.

Кроме того, В.Крот отметил, что «важно держать безопасную дистанцию и находясь на платформах.

"Мы перенесли островные пассажирские платформы, расположенные между путями, на большее и безопасное расстояние от движения скоростного поезда. Оборудовали их нишами безопасности, где люди могут защититься от потока воздуха при прохождении поездов, нанесли специальную разметку, чтобы пассажиры держали безопасную дистанцию. Однако безответственное отношение граждан к своей жизни остается частой причиной травматических и смертельных случаев", - сказал он.

Напомним, с начала внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения на железных дорогах было зафиксировано несколько случаев смертельного травматизма в результате нарушения пешеходами правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, в частности - на путях и переездах.