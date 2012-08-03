«Укртелеком» нарушил законодательство, отключив сеть «Крымтела» – ИнАУ

Прекращение «Укртелекомом» 1 августа 2012 года в одностороннем порядке взаимосоединения с компанией «Крымтел» является нарушением ст. 35 Закона Украины «О телекоммуникациях», согласно которой потребители должны быть предупреждены не позже, чем за три месяца до прекращения предоставления телекоммуникационных услуг.

Об этом говорится в комментарии Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), которым располагает УНИАН.

Кроме того, в вышеуказанных действиях «Укртелекома» присутствует также нарушение норм Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг фиксированной телефонной связи, согласно ст. 3.28, в соответствии с которыми «лицензиат не может в одностороннем порядке разрывать взаимосоединение с телекоммуникационной сетью другого оператора», а при недостижении согласия с другим лицензиатом имеет право передать спор на решение в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

В ИнАУ также считают, что сложившаяся ситуация стала возможной не только из-за невыполнения доминирующим оператором Лицензионных условий, но и из-за наличия противоречий в законодательстве в сфере взаимодействия операторов телекоммуникаций. В частности, Правила взаимосоединения телекоммуникационных сетей общего пользования противоречат Лицензионным требованиям, а оба документа создают основания для нарушений ст. 35 Закона Украины «О телекоммуникациях».

ИнАУ обратилась в НКРСИ с просьбой урегулировать спор между субъектами телекоммуникаций, однако пока комиссия изучает ситуацию, и «Укртелеком» не получил от регулятора распоряжений на включение взаимосоединения, и свыше 20 тыс. абонентов «Крымтела» остаются без связи.

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» 1 августа т.г. разорвал договор о взаимосоединение телекоммуникационных сетей с «Крымтелом» на основании признания последней в судебном порядке банкротом.

Как отмечается в письме ИнАУ в НКРСИ, окончательный срок ликвидационной процедуры для «Крымтела», установленный судом, - 14 июня 2013 года. По данным ИнАУ, в настоящее время «Крымтел» не прекратил предоставление телекоммуникационных услуг абонентам и планирует их предоставлять до момента завершение ликвидации оператора, при этом предприятие своевременно проводит оплату «Укртелекому» за предоставленные услуги на основании договора о взаимосоединении.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) объединяет свыше 120 предприятий сферы информационно-коммуникационных технологий Украины.

«Укртелеком» – национальный оператор фиксированной связи Украины, насчитывающий более 9,4 млн абонентов, или 77% абонентов фиксированной связи Украины.

ООО "Производственная компания "Крымтел" (г. Симферополь) оказывает услуги фиксированной телефонной связи в АР Крым, количество абонентов – более 20,5 тысяч.