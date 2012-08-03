Для восстановления аэропорта «Тернополь» предлагают направить 8,6 млн. грн

Для восстановления аэропорта «Тернополь» областная власть предлагает направить 8,6 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, соответствующая сумма фигурирует в проекте областной программы выведения из кризисного состояния, возобновления работы и развития инфраструктуры аэропорта «Тернополь» на 2012- 2013 года.

Целью программы является стабилизация финансово-экономической деятельности областного коммунального предприятия «Фирма Тернопольавиаавтотранс», возобновление работы и развитие инфраструктуры аэропорта «Тернополь», что позволит в дальнейшем привлечь отечественные и международные авиакомпании для возобновления регулярных авиаперевозок.

Благодаря реализации программы ожидается вывести аэропорт из кризисного состояния и осуществить его модернизацию, которая является необходимым условием для привлечения авиакомпаний и повышения эффективности работы предприятия

Реализацию упомянутой программы предлагается осуществлять путем предоставления финансовой помощи авиационному предприятию из областного бюджета на покрытие убыточности, увеличения уставного фонда предприятия, решения комплекса вопросов о получении доходов от неавиационной деятельности и проведения работы по возобновлению регулярной авиационной деятельности.

Программа предусматривает организацию проведения текущего ремонта и реконструкции аэровокзального комплекса, помещений служб специального транспорта, приобретение технических средств по авиационной безопасности, аварийно-спасательного оборудования, пожарно-технического оборудования и средств пожаротушения, восстановление оборудования светосигнала, аэродромной и специальной техники, обеспечение функционирования системы водоснабжения, отопления и канализации служебно-технических зданий, охраны аэродрома.

Кроме того, планируется проведение капитального и текущего ремонта искусственных покрытий, взлетно-посадочной полосы и их маркировки, возобновление работы аэродромной и специальной техники, обеспечение работы пожарной службы безопасности аэродрома, создание информационной системы и переоборудование службы связи.

Программу разработали специалисты главного управления развития инфраструктуры ОГА совместно с КП «Фирма «Тернопольавиаавтотранс».

Справка УНИАН. Тернопольский аэропорт был введен в строй в мае 1985 года.

В 2004 году аэропорт получил статус международного.

В последние годы регулярные рейсы в Тернопольском аэропорту не осуществлялись, за исключением нескольких рейсов в Киев. Аэропорт принимает лишь чартерные авиарейсы.