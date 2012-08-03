Назначен новый начальник Измаильского порта

Измаильский морской торговый порт возглавил заместитель начальника порта по инвестициям и развитию Андрей Ерохин, вместо Юрия Фуратова, который освобожден от должности начальника ИМТП с 3 августа 2012 года по согласованию сторон. Как говорится в сообщении порта, А.Ерохин с 2007 года до назначения в Измаильский порт руководил ГП «Севморрыбпорт» (г. Севастополь).

С 2001 по 2007 год А.Ерохин занимал руководящие должности на предприятиях, которые специализируются на экспортных операциях, логистике и перевалке грузов.

Ю.Фуратов возглавлял ИМТП с 12 июля 2011 года.

Напомним, по информации источника УНИАН, уход Ю.Фуратова связывают с ухудшением производственных показателей работы Измаильского порта в текущем году.

Как сообщал УНИАН, Ю.Фуратов, до официального представления 12 июля 2011 года в качестве и.о. начальника Измаильского МТП, работал главным инженером Южненского морского торгового порта, а 7 октября 2011 приказом главы Мининфраструктуры Украины был назначен начальником этого госпредприятия.

По данным Министерства инфраструктуры, за пять месяцев 2012 года Измаильский МТП сократил переработку грузов на 46,4% - до 1,372 млн тонн.